Чавес: украинские самолеты, может быть, самые лучшие в мире

Венесуэла заинтересована в приобретении украинских самолетов «Антонов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС, посещая авиационный завод «Антонов» сегодня в Киеве.

«Все самолеты мне очень понравились, это историческое предприятие, и они, может быть, самые лучшие в мире», - сказал он.

При этом Президент Венесуэлы добавил, что «мы заинтересованы, чтобы у нас был хороший воздушный флот, мы очень заинтересованы и, возможно, мы придем к каким-то договоренностям».

Также У.ЧАВЕС отметил, что «я влюбился в Украину», и поблагодарил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за теплый прием.