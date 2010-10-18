Аудит Киевгорстроя планируют провести за три недели

Состав правления Акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет сформирован после проведения аудита компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА 16 октября на открытии под заселение жилых домов в Дарницком районе столицы.

«Состав правления формируется. Сегодня заказан аудит компании. Члены правления будут отстранены от исполнения своих обязанностей на время проведения аудита. Мы надеемся, что за три недели аудит будет проведен. Отстранение от обязанностей не отразится на работе компании, компания будет работать. На протяжении трех недель после аудита все кадровые решения будут приняты», - сказал он.

При этом М.ГОЛИЦА не уточнил название аудиторской компании, ссылаясь на то, что договор на оказание данных услуг еще не подписан. Договор с компанией на проведение аудита планируется подписать в понедельник, 18 октября.

«Это будет серьезная аудиторская компания, которая имеет большой опыт и проведет аудит», - добавил он.

Президент холдинга также отметил, что смена руководства компании не повлияет на выполнение обязательств перед инвесторами.

«Я сегодня не вижу проблем у инвесторов. Холдинговая компания сегодня – это компания, которая принадлежит территориальной общине, городской власти. Закончился организационный процесс, ситуация полностью управляется. Пройдены все бюрократические формальности – подписи, печати. Сегодня компания работает, менеджмент и коллектив компании, строительные организации, генподрядчики сегодня поддерживают возвращение холдинговой компании «Киевгорстрой» в собственность территориальной общины города. Компания работает и будет работать для киевлян», - сказал М.ГОЛИЦА.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил председателю Наблюдательных советов предприятий “Киевгорстрой” и “Киевэнергохолдинг” Егору РУСИНУ провести финансово-экономический аудит работы указанных компаний.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ тогда заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян. «Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года была попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря общим усилиям КГГА и правоохранительных органов такие незаконные действия были своевременно пресечены», – сказал А.ПОПОВ.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций “Киевгорстроя”.

14 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Киевсовета, которым в 2007 году была разрешена приватизация АО ХК «Киевгорстрой».