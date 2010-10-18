Запущен газопровод из Туркмении в Россию

В субботу был сдан в эксплуатацию 200-километровый газопровод для поставок газа в Россию из Туркмении. Мощность газопровода – 3 млрд кубометров газа в год. Он будет доставлять газ от группы месторождений природного газа в Центральных к газопроводу Средняя Азия-Центр.

В дальнейшем планируется увеличение мощности газопровода до 5 млрд кубометров газа в год.