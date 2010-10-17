В Европе беднее украинцев только молдаване

Украина в рейтинге стран мира по богатству заняла предпоследнее место среди 40 европейских государств.

Об этом идет речь в отчете Global Wealth 2010 швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно данным отчета, которым располагает УНИАН, средний размер состояния гражданина Украины составляет 2 тыс. 700 долларов, что лишь на 200 долларов больше, чем в самом бедном государстве Европы - Молдове.

Вместе с тем за последнее десятилетие "средний" молдаванин увеличил свое состояние в почти 4 раза, в то время как украинец – в три.

По данным Credit Suisse, среди непосредственных соседей Украины самыми богатыми оказались граждане Польши, среднее состояние которых составляет 28,6 тыс. дол., Венгрии (26,6 тыс. дол.) и Румынии (12,4 тыс. дол.).

Среднее состояние россиян составило более 10 тыс. дол., что в 6 раз больше показателей 2000 года, а белорусов - 6 тыс. долларов, что почти втрое больше.

Украинцы оказались беднее грузин, среднее состояние которых составило более 13 тыс. долларов, китайцев (более 17 тыс.) и турков (почти 25 тыс.).

Данные отчета свидетельствуют, что максимальный размер состояния украинцев был достигнут в 2007 году, когда в среднем составлял 6 тыс. дол., но в следующем году – из-за мирового кризиса – он упал до 4 тыс., а в прошлом году - до 2,5 тыс. долларов.

Эксперты Credit Suisse подсчитали, что в целом с 2000 по 2010 год личное благосостояние всех жителей планеты возросло более чем на 40%, и оценивается приблизительно в 200 трлн. дол. В среднем каждый стал богаче на 43% и имеет состояние в 43,8 тыс. долларов.