Семейные врачи обслуживают почти половину населения Черниговщины

В Черниговской области семейные врачи обслуживают 46% населения региона. Об этом во время проведения областного медицинского форума, посвященного направлениям развития медицины, сообщил начальник Управления здравоохранения облгосадминистрации Владимир ЯЩЕНКО.

"У нас работают 128 амбулаторий семейной медицины, 112 из которых – в селах", - уточнил он. В то же время, он отметил, что уровень доступности к медицинским услугам остается ниже, чем у других.

По словам В.ЯЩЕНКО, в Черниговской области нерешенным является вопрос предоставления медицинской помощи по уровням. Так, пациенты пытаются попасть к профильным специалистам, обходя первичное звено медицинской помощи. В частности, по статистическим данным, в больницах областного центра 30% пациентов обращаются к профильным врачам, не имея соответствующих направлений.

Еще одной проблемой, по мнению начальника областного Управления здравоохранения является то, что ресурсы расходуются на содержание больниц, а не предоставление медицинской помощи. Особенно это касается районов Черниговщины.

"Размеры районов не позволяют содержать полноценные многопрофильные больницы", - сказал В.ЯЩЕНКО.

Выход из ситуации он видит в оптимизации сети лечебных учреждений и эффективном использовании ресурсов. Таким вариантом, по мнению В.ЯЩЕНКО, может стать создание специализированных госпитальных округов. Благодаря новой структуре медицинской сети будет усилено звено оказания первичной медицинской помощи (в первую очередь, амбулатории семейной медицины), а также созданы больницы в центрах госпитальных округов, оснащенные современным медоборудованием.