ОБСЕ требует расследования случаев нападения на журналистов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья МИЯТОВИЧ.

«Единственное, к чему у меня толерантность нулевая, – это физическая безопасность журналистов. Кроме осуждения случаев нападений на журналистов, мы требуем расследования всех нападений на журналистов», - сказала Д.МИЯТОВИЧ.

Она напомнила о делах журналистов Георгия Гонгадзе и Василия КЛИМЕНТЬЕВА, отметив при этом необходимость более скорого их расследования. «Гонгадзе заслуживает справедливости, его многострадальная семья и коллеги заслуживают справедливости. Обеспечение безопасности работников СМИ должно быть приоритетной задачей украинской власти», - добавила Д.МИЯТОВИЧ.

Комментируя недавние отчеты, сделанные международными мониторинговыми организациями относительно обеспечения свободы слова в Украине, Д.МИЯТОВИЧ отметила: «Чтобы отвечать международным медиа-стандартам и обязательствам в рамках ОБСЕ относительно обеспечения свободы СМИ, власть не должна избегать никаких попыток влиять или вмешиваться в контент».

В то же время она отметила, что украинское медиа-пространство нуждается в реформировании. В частности, по ее мнению, необходимо как можно скорее принять закон о доступе к информации, а также решить проблему создания общественного телевидения в Украине. Она считает, что общественное телевидение - это переходный этап от монополии государства на СМИ. «Намерение действующей власти принять законодательную базу, необходимую для создания общественного вещания в Украине, является решительным. Меня заверили, что этот десятилетний процесс будет завершен в конце этого года. Жизнеспособный, политически и финансово независимый общественный вещатель - единственный залог обеспечения плюрализма в сфере вещания», - отметила Д.МИЯТОВИЧ.