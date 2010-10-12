Свободная торговля с ЕС будет стоить Украине 5% бюджетных поступлений

Зона свободной торговли с ЕС будет стоить Украине 5 процентов бюджетных поступлений. Впрочем, от торгового сотрудничества украинцы выигрывают значительно больше, чем Евросоюз, убеждают еврочиновники, пишет Немецкая волна. Украинцы пока настроены скептически.

Украина стремится как можно скорее подписать с Евросоюзом соглашение о Зоне свободной торговли. Однако прошло уже тринадцать раундов переговоров, а стороны из восемнадцати направлений сотрудничества согласовали свои позиции только по четырем спорным вопросам. Евросоюз интересуют не столько таможенные тарифы, сколько европейские фитосанитарные нормы, которых Украина должна будет неуклонно придерживаться, подписав соглашение о зоне свободной торговли. Но украинское законодательство о фитосанитарных нормах еще далеко не европейское, поэтому Украину ожидают большие реформы, говорит заместитель председателя отдела торговых связей с Европой и Центральной Азией директората торговли при Еврокомиссии Филипп Куиссон. «Наиболее проблематичным в наших переговорах с Украиной является присоединение этой страны к стандартам ЕС. Здесь мы неактивно продвигаемся, потому что это сложный процесс».

Главный переговорщик от Еврососюза относительно зоны свободной торговли отмечает, что украинская сторона должна быть заинтересована убрать все таможенные барьеры, ведь на большой европейский рынок сейчас завозится лишь 1% товаров из Украины, а импорт из Евросоюза в Украине, даже при существующих таможенных тарифах, составляет 30%. «Да, действительно после отмены таможенных тарифов украинское правительство не досчитается в бюджете 5% поступлений. Но увеличится активность в торговле и будут увеличиваться другие поступления», - уверен Филипп Куиссон.

В то же время, заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий отмечает, что Киев не будет уступать ни относительно таможенных тарифов, ни относительно первоочередности необходимых реформ. В то же время, у чиновника создается впечатление, что некоторые пункты соглашения Украине хотят навязать. «Конечно, мы считаем. Считает не только правительство, но и бизнес. Кто-то за это соглашение, кто-то против. И это не только потому, что кто-то не хочет, чтобы Евросоюз был ближе к нам, или мы были ближе к ЕС…», - сказал Пятницкий.

В свою очередь представители бизнеса в Украине жалуются, что вообще не имеют информации о ходе переговоров по созданию зоны свободной торговли с ЕС. Юристы советуют бизнесменам не жалеть сил и ресурсов, чтобы уже сейчас, когда соглашение еще в процессе написания, можно было лоббировать интересы своих отраслей.

«Пусть бизнес пробует отслеживать информацию по переговорам, пытается доносить до правительства свою позицию. Впрочем, практика таких соглашений показывает, что после его подписания будет достаточно времени его проанализировать и адаптировать свои процессы бизнеса к условиям договора», - говорит юрист Наталия Микольская.

В Министерстве экономики Украины сообщили, что при ведомстве будет создан общественный совет для консультирования с общественностью о зоне свободной торговли с ЕС.

В администрации президента Януковича ранее заявляли, что надеются подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС, частью которого является свободная торговля, уже на следующем саммите Украина-ЕС 22 ноября. Однако, по словам представителя Еврокомиссии Филиппа Куиссона, подготовка соглашения о глубокой всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС может занять еще несколько месяцев. Брюссельские эксперты в интервью DW говорили о значительно больших сроках – до года.