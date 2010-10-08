В Тернополе избирателей заманивают участками земли и Диснейлендом

В Тернополе кандидаты в мэры обещают избирателям бесплатно по 0,01 га земли, построить Диснейленд и даже обогревать тротуары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их избирательных программах.

В частности, кандидат на должность городского председателя от Партии регионов, заместитель председателя облгосадминистрации Петр ГОЧ обещает каждому тернополянину в случае избрания его мэром бесплатно предоставить 10 соток земли согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины. Как сообщает пресс-служба областной организации ПР, свои заявления о желании получить эти 0,01 га в палатках регионалов уже оформили свыше 1 тыс. тернополян.

В свою очередь кандидат от партии «Наша Украина», председатель правления ОАО «Тернопольстрой» Василий ЛИЛО обещает в своей программе построить в Тернополе для детей мини-Диснейленд, а кандидат от ВО «Свобода», экс-заместитель председателя областной налоговой администрации Сергей НАДАЛ - подогрев тротуаров и бесплатный проезд в маршрутках всем без исключения льготникам без ограничений.

По данным городской ТИК, по состоянию на 16 часов 8 октября зарегистрировано 15 кандидатов на должность городского председателя. В частности, кроме вышеназванных кандидатов, от партии «За Украину!» будет баллотироваться действующий городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ, от «Христианской демократической партии» – председатель городской организации партии Юрий ОЛИЙНЫК, от «Украинской партии» – директор общества «АНТ», дистрибьютора продукции «Оболонь» в области Михаил РАТУШНЯК, от Партии промышленников и предпринимателей – директор ТРЦ «Подоляне» Василий ЧУБАК, от «Поры» – владелец ЧП «Тернопольская фирма «Будивельник» Зеновий ЩЕПАНОВСКИЙ, от Украинской народной партии – директор ООО «Креатор Буд» Игорь ГУДА, от Народного руха Украины – начальник Управления труда и социальной политики городского совета Игорь МЕДЫНСКИЙ, от партии «Зеленая планета» – издатель журнала «Моя дитина» Виктор ДОЛИШНИЙ, от Партии информационная Украина – инженер ЧП «Юта» Андрей ЛЮБЕЦКИЙ, от Украинской социал-демократической партии – старший преподаватель кафедры украиноведения Тернопольского национального экономического университета Владимир КОЛИНЕЦ, от партии «Справедливость» - директор ВПУ №4 Роман ПИВТОРАК, от партии «Правозахист» - юрист Олег МАРТЫНЮК.

Вместе с тем не зарегистрирован кандидат от партии «Союз левых сил» Игорь БАНЗЕРУК, поскольку он подал документы как кандидат на городского председателя и кандидат в депутаты по одномандатному округу.