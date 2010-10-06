Почему на школьных тетрадях аморальная реклама и оккультная символика?

Межконфессиональный совет Крыма «Мир - дар Божий» призвал министра образования Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА разобраться с появлением школьных тетрадей с оккультной символикой на обложке.

«В связи с поступившими в адрес членов межконфессионального совета Крыма многочисленными обращениями верующих о появлении на обложках школьных тетрадей производства и дизайна разных фирм рекламы безнравственного и аморального содержания, а также оккультной символики, к использованию которой в магических целях призывает рекламодатель, мы решили обратиться к производителям школьных и канцелярских принадлежностей с призывом отказаться от подобной рекламы, растлевающей умы и сердца подрастающего поколения, а министерству образования Украины - не выдавать свидетельства о разрешении на использование подобной продукции в школах и других учебных заведениях», - говорится в заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

Совет «Мир - дар Божий» также обращаемся к Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали с просьбой поддержать его обращение.

Межконфессиональный совет действует в Крыму 18 лет и объединяет 8 традиционных для региона конфессий.