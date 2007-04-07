Симоненко: СБУ установила контроль за ”наблагонадёжными” судьями КС

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что сегодня начальник управления СБУ по Киеву и области провел "узкое совещание с наиболее доверенными лицами управления", на котором было принято решение об установлении круглосуточного наблюдения за двумя судьями КСУ, - сообщает пресс-служба партии.

В КПУ отмечают, что эти судьи, по мнению Секретариата Президента, имеют собственную незаангажированную позицию о правомерности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента, и эта позиция не совпадает с позицией Президента и его окружения.

По информации КПУ, наблюдение осуществляют сотрудники управления СБУ по Киеву и области, а также охранных структур, близких к руководству управления.

Кроме того, по данным пресс-службы КПУ, 6 апреля “окружением Президента в Киев был срочно доставлен” председатель КС И.ДОМБРОВСКИЙ, который находился в краткосрочном пасхальном отпуске. Также вчера В.ЮЩЕНКО, вопреки сообщениям его Секретариата, таки встречался с некоторыми судьями КС и председателем Суда И.ДОМБРОВСКИМ, утверждает лидер украинских коммунистов.

По информации П.СИМОНЕНКО, вчера до 21 часа и сегодня с самого утра И.ДОМБРОВСКИЙ находится в помещении КС и “пытается в личных беседах заставить некоторых из судей отменить распоряжение о назначении рассмотрения дела”.

“Уверен, что окружение ЮЩЕНКО пытается склонить ДОМБРОВСКОГО к неправовым действиям, как это было в 2004 году, когда он выступал судьей-докладчиком в деле об отмене Верховным Судом результатов второго тура президентских выборов”, - заявил П.СИМОНЕНКО.