ЦИК получил решение о запрете выборов

Центральная избирательная комиссия подтверждает, что получила решение Феодосийского городского суда о приостановлении действия Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в отделе ЦИК по взаимодействию со СМИ, отметив, что сейчас готовится официальный комментарий ЦИК по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Феодосийский городской суд запретил центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления принимать какие-либо меры, совершать какие-либо действия, а также принимать какие-либо решения во исполнение Указа Президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады”, в том числе, направленные на финансирование организации и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, назначенных на 27 мая, до решения дела по существу.

Кроме того, суд запретил ЦИК предпринимать какие-либо меры относительно организации и проведения досрочных выборов.

Согласно решению суда, политическим партиям и избирательным блокам запрещено выдвигать кандидатов в депутаты на внеочередных выборах, подавать документы в ЦИК для регистрации, изготовлять и размещать печатные материалы, информационные плакаты партий и блоков в качестве предвыборной агитации до решения дела по существу.

Суд также запретил всем остальным юридическим и физическим лицам предпринимать меры во исполнение Указа Президента о роспуске парламента.

Министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ подтвердил УНИАН, что Кабмин получил решение Феодосийского городского суда о приостановлении действия Указа Президента и завтра ознакомит с ним органы власти.