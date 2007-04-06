Укртелеком во вторник лишит абонентов Киевстара и UMC прямых номеров

С 10 апреля абоненты сети «Укртелекома» не смогут звонить на прямые мобильные номера двух крупнейших операторов – «Киевстара» и UMC. Об этом вчера «Укртелеком» уведомил компании в своем письме. Монополист объяснил, что теряет доходы, которые мог бы получать в случае дозвона через сетевой код. Эксперты считают, что мобильные операторы могут успешно обжаловать действия «Укртелекома» в суде.

Прямой городской номер предоставляется мобильными операторами как дополнительная услуга. При этом за абонентом закрепляется прямой городской номер, входящий звонок на который переадресуется на номер с сетевым кодом (например, «067» у «Киевстара», «050» – UMC). Абонент, использующий прямой номер, оплачивает переадресацию за свой счет, принося дополнительный доход оператору. По данным участников рынка, на Украине более 100 тыс. абонентов «Киевстара» и UMC пользуются услугой прямого номера.

Вчера два крупнейших оператора мобильной связи – «Киевстар» и UMC – получили от «Укртелекома» письмо, в котором госоператор уведомляет, что с 10 апреля начиная с 12.00 доступ для абонентов «Укртелекома» к сетям мобильных операторов с использованием городской нумерации будет закрыт. В письме объясняется, что «Укртелеком» вынужден пойти на такие меры в связи с тем, что при использовании прямой нумерации недополучает доход, на что неоднократно указывало Главное контрольно-ревизионное управление. Вчера в «Укртелекоме» от комментариев отказались.

Обком