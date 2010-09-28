Королевская требует покончить с «предпринимательским апартеидом»

Пока в Украине не будет покончено с «предпринимательским апартеидом», коррупция и теневая экономика будут процветать. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», организованной Фондом «Эффективное управление» и газетой Financial Times.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «без тотального искоренения коррупции провести кардинальные экономические реформы невозможно. Стране нужен единый антикоррупционный проект».

По мнению главы парламентского комитета, в Украине бизнес платит колоссальный «коррупционный налог», который в общей сумме превышает все легальные налоговые платежи. «Коррупция загоняет бизнес в тень, где уже находится свыше 45% экономики, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Теневой сектор, составляющий ежегодно порядка 40 млрд. долл., сопоставим с общей суммой иностранных инвестиций, вложенных в нашу страну за последние 15 лет»!

В итоге, считает глава Комитета ВР, в Украине существует несколько бизнес-климатов. «Для малого бизнеса – это Северный полюс и, судя по действиям власти, скоро там наступит вечная мерзлота. Для среднего бизнеса – это джунгли, где жить можно, но все время существует опасность быть съеденным чиновником-каннибалом. И более-менее спокойно чувствует себя большой бизнес, для которого создан умеренный климат», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, реформы могут стать инструментом, как процветания, так и разрушения страны. Чтобы не допустить последнего, реформы необходимо сопровождать единым антикоррупционным проектом.

«Пока у нас не будет одних правил игры для всех, пока в Украине не будет покончено с «предпринимательским апартеидом», коррупция и теневая экономика будут процветать, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Если не побороть коррупцию, которая достигла уже глобальных масштабов, то никакое снижение налогов на 2-3% не даст никаких результатов, так как все будет поглощено теневым сектором».