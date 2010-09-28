Россия пустит украинские корабли на Волгу

Правительства Украины и России до конца октября подпишут соглашение о порядке и условиях судоходства на внутренних водных путях. Такое мнение высказал министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко на совещании с руководителями портов в Одессе, передает пресс-служба Министерства.

"На уровне министерств двух стран соответствующая договоренность уже достигнута. Открытие внутренних водных путей Российской Федерация для судов с украинским флагом является очень важным шагом для нас", - отметил министр.

Предварительно согласован проект межправительственного соглашения о регулировании судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Результатом подписания документов станет возможность украинских грузовых судов типа река-море заходить в акваторию рек Дон и Волга через Азовское море. Планируется развивать также пассажирские перевозки.

"Эти договоренности следует рассматривать как первый шаг к возвращению судоходства на реках Днепр, Десна и Припять, в порты России и Белоруссии", - подчеркнул глава Госадминистрации морского и речного транспорта Сергей Крижановский.