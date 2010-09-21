Депутаты дополнили Семейный кодекс статьей о земле, полученной бесплатно

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в статью 61 Семейного кодекса Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом дополняется статья 61 Семейного кодекса частью, которая устанавливает, что объектом права общей совместной собственности супругов является жилье и земельный участок, в том числе приобретенный одним из супругов за время брака на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности или приватизации земельного участка.

Во время рассмотрения данного законопроекта звучали замечания по поводу того, что в случае, если один из супругов является иностранцем, земля может перейти в собственность иностранного гражданина.