Валентине Семенюк предоставили охрану

Председателю Фонда госимущества Украины Валентине СЕМЕНЮК предоставлена государственная охрана в связи с ситуацией, которая возникла в ходе возвращения днепропетровского рынка «Озерка» в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам сама глава ФГИУ сегодня после заседания Кабинета министров.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли она информацию о предоставлении ей государственной охраны, и чем это вызвано, В.СЕМЕНЮК сказала: «С тем, что непростые процессы происходят по возвращению «Озерки».

Глава ФГИУ отказалась комментировать вопрос о существовании угроз ее жизни.