Валентине Семенюк предоставили охрану
14:39, 04 апреля 2007Общество
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Глава ФГИУ подтвердила
Председателю Фонда госимущества Украины Валентине СЕМЕНЮК предоставлена государственная охрана в связи с ситуацией, которая возникла в ходе возвращения днепропетровского рынка «Озерка» в государственную собственность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам сама глава ФГИУ сегодня после заседания Кабинета министров.
Отвечая на вопрос, подтверждает ли она информацию о предоставлении ей государственной охраны, и чем это вызвано, В.СЕМЕНЮК сказала: «С тем, что непростые процессы происходят по возвращению «Озерки».
Глава ФГИУ отказалась комментировать вопрос о существовании угроз ее жизни.
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