Симоненко влез на ”броневик” и созывает мужчин

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО со сцены на Майдане Незалежности в Киеве призвал граждан 11 апреля провести по всей Украине предупредительную забастовку с остановкой предприятий и транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: «Давайте мы скажем нынешнему режиму ЮЩЕНКО и его политическим сателлитам, что мы заявляем о своей готовности 11 апреля провести предупредительную забастовку по всей Украине, остановить транспорт, остановить предприятия и сказать «нет» этому режиму».

П.СИМОНЕНКО также призвал всех «быть неравнодушными» и «во всех регионах организовать массовые акции протеста и заставить глав администраций думать о своем народе, а не лакейски выполнять указания того же ЮЩЕНКО».

По мнению П.СИМОНЕНКО, «сегодня надо немедленно потребовать отставки министра обороны, который заявил, что будет выполнять указания Президента, а Президент вне закона себя поставил. Он вне закона может заставить тех же военных действовать против своего народа».

Лидер КПУ призвал «всех, кто мужественен, подняться с колен». «Пришло время «Ч», время испытаний для каждого из нас, время испытаний для Украины, время испытаний для мужчин, кто должен защитить своих родных...”, - сказал он.