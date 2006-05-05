Выходные в Украине будут дождливыми

6 мая в Украине облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы, только на севере Левобережья ночью без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°, в Прикарпатье и Луганской области местами - 3-5° тепла; днем - 10-15°, в северных, Волынской и Ривненской областях - 16-21°.

7-8 мая облачная погода, временами дождь, в северной части и на крайней западе страны преимущественно небольшой, в южных и центральных областях местами сильный дождь. В восточных областях и Крыму местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 5-10° тепла, днем - 11-16°, в Закарпатье и на востоке местами - до 18-20°.

9-10 мая небольшой и умеренный дождь, лишь 9 мая в западной половине, 10 мая ночью в Украине, кроме западных и северных областей, без осадков. Температура ночью - 2-8° тепла, 9 мая на востоке, в Приазовье и Крыму - 6-11°; днем в Украине - 11-18°.

В Киеве и области 6 мая облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь (в Киеве без осадков), днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура в Киеве ночью - 9-11° тепла, днем - 18-20°; по области ночью - 6-11° тепла, днем - 16-21°.

7-8 мая временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-10° тепла; днем - 11-16°.

9-10 мая временами небольшой дождь (днем 9 мая преимущественно без осадков, только вечером возможен небольшой дождь). Температура ночью - 2-7° тепла, днем существенно не изменится.