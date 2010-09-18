Будет ли в Одессе греко-католический храм?

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР считает, что в случае отказа Церкви в выделении земли под строительство храма власть Одессы должна объяснить причины такого решения.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН, комментируя ситуацию вокруг скандала, связанного со строительством в Одессе храма УГКЦ.

По словам Любомира ГУЗАРА, представители УГКЦ за несколько последних лет «прошли уже разные мытарства».

«Сейчас остаются два дела. Первое – общественные слушания: соседи должны выразить свою точку зрения о пользе или наоборот, если появится такой храм. Хотя нам известны случаи, что такой прописанной процедуры не проводят. После этого должно быть окончательное решение городской власти. Каким оно будет? Очень тяжело предвидеть. Власть может послушать каких-то противников на общественных слушаниях и отказать, а может и остановиться и подумать над тем, какой она хочет быть в глазах порядочных людей. Не думаю, что наши люди уже совсем такие забитые, что не могут оценить действия власти», – отметил глава УГКЦ.

По словам Л.ГУЗАРА, он не считает, что власть обязательно должна занимать позицию одной из сторон, а просто должна действовать по закону.

В то же время, по мнению предстоятеля УГКЦ, если мэрия Одессы решит не выделять землю Церкви под строительство храма, то должна «достойно объяснить» причины отказа.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября на пресс-конференции в Киеве глава УГКЦ Блаженнейший Любомир ГУЗАР обнародовал открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором епископы из 12 стран мира призвали его не допустить разжигания межконфессионной вражды в украинском обществе.

По словам Л.ГУЗАРА, обратиться к Президенту епископов УГКЦ побудило официальное заявление Одесской епархии Украинской православной церкви, в котором местное представительство УПЦ МП призвало власть не допустить строительства в Одессе греко-католического храма.

«Данным заявлением митрополит АГАФАНГЕЛ (глава Одесской епархии УПЦ МП оказывает откровенное давление на органы государственной власти, которые отвечают за выделение участка для строительства храма УГКЦ, публично распространяя безответственные высказывания, что такое строительство следует считать “нецелесообразным и очень опасным”, - сказано в синодном обращении епископов УГКЦ.

Греко-католические архипастыри считают недопустимым заявление пресс-службы УПЦ МП о том, что строительство собора УГКЦ создаст в “православной Одессе” ситуацию межрелигиозного конфликта.

Греко-католическая община Одессы добивается выделения земельного участка для храма уже 18 лет. Сначала греко-католикам отказались выделить участок под храм в Херсонском парке города, сославшись на возможные протесты экологов. Впоследствии на этом месте появилась заправка. Позже под храм УГКЦ было решено отвести участок в Прохоровском сквере Одессы, что на улице Старопортофранковской. Градостроительное обоснование строительства храма было разработано на основании решения исполкома Одесского горсовета от 24 июля 2009 года. Документ согласован с органами земельных ресурсов, природоохранными, противопожарными и санитарно-эпидемиологическими органами, а также с органами градостроения и архитектуры и охраны культурного наследия. 22 июля 2010 года было получено положительное экспертное заключения относительно градостроительной документации от Управления архитектуры и градостроительной политики Одесской облгосадминистрации.

После ряда отказов и промедлений с выдачей разрешительной документации власть потребовала провести общественные слушания относительно строительства храма УГКЦ в Прохоровском сквере. Слушания были назначены на 4 сентября. Однако, получив информацию о подготовке провокаций и с учетом заявления пресс-службы Одесской епархии УПЦ МП, чтобы избежать эскалации конфликта по просьбе Одесско-Крымского экзархата УГКЦ слушания перенесли на неопределенный срок.