Любомир Гузар: Ну какой мне брат Путин или Медведев?

Неужели кто-то надеялся, что мы возьмем косы, топоры и пойдем на улицу?.. Ну что я могу сказать Агафангелу? Тут не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что происходит...

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар ответил на вопросы УНИАН.

НАРОД ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, ЧТО ИМЕННО ОН ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ТО, КАКИМ ЕСТЬ НАШЕ ГОСУДАРСТВО Блаженнейший, УГКЦ всегда играла в Украине своеобразную государствостроительную роль, во все времена отстаивала национальные интересы украинцев. Какую сегодня она занимает позицию?

Мы очень долгое время были под разными оккупациями. Соответственно, народ был лишен политического руководства и церковь заменяла ему настоящих политических лидеров, была духовным пристанищем не только для религиозных потребностей, но и своего рода заместителем по общеполитическим делам.

Почти при каждой из оккупаций, которые мы пережили более чем за двести лет, оккупанты не были благосклонны к нашей общественности. А церковь была пристанищем, где они могли, скажем, быть собой, быть украинцами.

Сегодня мы в другой ситуации – после многих лет имеем свое государство, свое правительство. Поэтому нам надлежит еще научиться быть в своем государстве. Это государство, не против которого мы защищаем народ, но которое мы хотим перестроить, потому что это государство нашего народа.

У нынешней власти свои трудности, большинство ее носителей росли в коммунистической среде. Поэтому они тоже, со своей стороны, должны учиться, как относиться к церкви. Особенно к церкви, которая является очень выразительно украинской церковью, государствостроительной. Церковью, которая очень переживает, чтобы государство было свое, и чтобы в этом государстве люди хорошо чувствовали себя.

Одним слово, ситуация, я бы сказал, в большой степени новая, в которой мы должны освоиться, в то же время продолжая то, что мы делали на протяжении десятилетий.

Что мы можем сделать? Прежде всего, должны учить людей любить мир, свое государство, несмотря на несовершенства, несмотря на то, что наше государство должно пройти очень тяжелый путь развития.

Не нужно ждать, что все само станет хорошо, нужно воспитать народ, дать ему понять, что он ответственен за то, каким должно это государство быть. Воспитать искреннюю любовь к родному. В этом, благодарение Богу, имеем много примеров из прошлой церковной и народной жизни, где наши деды, прадеды были готовы очень многим пожертвовать, порой и своей жизнью. Ради того, чтобы существовало свое государство.

Нужно воспитать народ так, чтобы он не только пользовался государством, но и думал, как лучше может послужить своему государству, даже если это требует определенной жертвы.

СЕГОДНЯШНИЕ ВЫЗОВЫ ОТКРЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА Но при нынешней власти украинцам не так просто быть собой, чувствовать себя собственно украинцами...

Конечно, это большое испытание. Это возможность осознать для себя, кто я есть, какова моя жизненная задача относительно того сообщества, в котором я родился. Сегодня, когда нас поставили на разные испытания, в частности отрицания украинского, каждый должен сказать, кто он есть, что это значит и на что готов, чтобы исправить ситуацию. Хотя сама ситуация негативна. Нужно ее рассматривать как возможность расти.

Да, люди реагируют на это все недостаточно. То есть используют, но не растут. Применяют, используют, но не развиваются – внутренне. Такова, к сожалению, уже человеческая природа, что мы развиваемся лучше, когда есть какое-то противостояние.

Мы должны понимать, что большинство сегодняшних властьимущих начали свою карьеру в советское время. Очень тяжело, чтобы эти люди так просто изменились. Как говорится, чем котел накипел – в каких обстоятельствах вырос человек, к чему привык. Поэтому сегодня стоит говорить о подрастающем поколении. То, что сегодня происходит, для молодежи – вызов.

Московская церковь в лице одесского митрополита Агафангела возмущена желанием прихожан греко-католической церкви построить себе храм в Одессе. На днях Вы написали открытое письмо Виктору Януковичу с призывом не допустить разжигания межконфессиональной вражды. Был ли уже какой-то отзыв на него?

Мне прочитали, поскольку сам я не очень хорошо вижу, слова госпожа Анны Герман (заместителя главы Администрации президента). Она сказала, что власть не чувствует себя компетентной, потому что она видит эту ситуацию как просто спор между церквами.

Искренне надеюсь, что раньше или позже, а чем раньше, тем лучше, кто-то компетентный внимательнее взглянет на эту ситуацию, и глазами гражданина, а не политика.

ЕСЛИ ВЛАСТЬ ПРИМЕТ ДЛЯ НАС НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ РЕШЕНИЕ, ТО ПУСТЬ БЫ ДОСТОЙНО ЕГО ОБЪЯСНИЛА А какое предчувствие, на чью сторону станет местная власть Одессы: на вашу или Московского патриархата?

Представители нашей церкви за несколько последних лет прошли уже через разные мытарства. Сейчас остаются два дела. Первое – общественные слушания: соседи должны выразить свою точку зрения о пользе или наоборот, если появится такой храм. Хотя, как нам известно, такой процедуры по большей части не проводят. После этого должно быть окончательное решение городской власти.

Каким оно будет? Очень тяжело предвидеть. Власть может послушать каких-то противников на общественных слушаниях и отказать, а может и остановиться, и подумать над тем, какой она хочет быть в глазах порядочных людей. Не думаю, что наши люди уже так напрочь потрясены, что не могут оценить действия власти.

Я не говорю, что власть обязательно должна становиться на чью-то сторону, пусть просто следует закону. Если она примет для нас неблагосклонное решение, то пусть бы могла его достойно объяснить.

НУ ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ АГАФАНГЕЛУ? ЗДЕСЬ НЕ НУЖНО БЫТЬ АНАЛИТИКОМ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ А что бы Вы сказали Агафангелу на его «протесты»?

Боже милостивый, ну что ему сказать? Он определенной формации: когда-то был членом парламента от коммунистической партии. Это и есть его история, у него определенное духовное развитие, установки.

Мне не нравится то, что он делает. Но я не берусь его судить. Не берусь называть его нашим врагом, а пытаюсь понять. Это для меня не является каким-то чрезвычайным случаем. Думаю, здесь не нужно быть большим психологом или аналитиком, чтобы понять, что происходит.

Владимир Гундяев (глава Российской православной церкви), когда приезжает в Украину, любит рассказывать, что мы с россиянами «единый народ»...

Да, мы много раз это слышали, он на этом очень настаивает.

Я себя так вот спрашиваю, ну какой мне брат Иван Грозный или Петр І, или Екатерина ІІ, или даже нынешние Медведев или Путин? Ну какие они мне братья?

Они соседи. Они сыновья своего народа – так, как мы сыновья нашего народа. Они любят свой народ, мы – свой. Тем более, если вспомнить, что они на протяжении веков действовали против нашего народа.

Твердить о «едином народе» – очень и очень, так сказать, натягивать действительность, это как-то даже смешно звучит.

МЫ ВИДЕЛИ РЕЖИМЫ, КОТОРЫЕ СТРЕМИЛИСЬ ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В СТРАХЕ, НО ВСЕ ОНИ ПРОИГРАЛИ Сегодня СБУ взялась за историков, вчера преследовала ректоров. Что от такого органа стоит ждать завтра, по вашему мнению? Такая политика чрезвычайно близорука. Кто за этим стоит – тот не смотрит в будущее, а только на сегодняшнее, ищет сиюминутную выгоду. У таких людей слабенькое знание истории.

В ХХ веке мы уже видели ленинизм, сталинизм, гитлеризм. Все они делали одно и то же, и все они проиграли. Они не понимают человеческой истинной природы, поэтому проигрывают. Людей можно временно запугать, но раньше или позже человек осознает, что происходит и набирает достаточно отваги, чтобы противодействовать. Даже в наихудших обстоятельствах растут диссиденты, и близорукие властные аппараты проигрывают. Представители власти, которые так ведут себя, кажется, не имеют сильной интеллектуальной формации.

ЕСЛИ БЫ Я ВСТРЕТИЛСЯ С ЯНУКОВИЧОМ, Я БЫ СКАЗАЛ ЕМУ ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧТО БЫ ЕМУ ПОМОГЛО Если бы Вы встретились с Януковичом, что бы Вы ему сказали?

Я никогда с ним не виделся, лишь как-то при случае поздоровался.

Я был бы рад услышать, что бы он говорил. Мне, не зная человека, трудно представить, что ему сказать. Но, если бы я лучше его понял и мог что-то сказать, то хотел бы сказать что-то позитивное, такое, что на мой взгляд, было бы ему действительно полезно. Очень легко ругать кого-то. Потому что все мы только люди, и каждого из нас можно за что-то ругать. Но существует христианская добродетель

Виктор Янукович всегда посещает церковь лишь одной конфессии. Может, Вы пригласите его в греко-католическую церковь на какой-нибудь праздник?

Меня очень отталкивает, когда политики прибегают на пару минут на богослужение, покрасуются перед камерами и уходят. Я всегда говорю: «Если хотите помолиться с нами, то пожалуйста, но вот этих гостевых приступов во время литургии не нужно».

Насколько я знаю, кажется, на Пасху Виктор Федорович пошел в Лавру, и там от начала и до конца стоял службу. Мне это понравилось. Пусть себе идет в ту конфессию, которую считает своей.

Совсем другое дело - трактовка государством всех церквей и религиозных организаций. Тут уже не может быть частных убеждений или узкополитических рассуждений. Все мы имеем Конституцией гарантированные равные права, и Виктор Янукович, как президент, как гарант Конституции не может этим пренебречь. Молитва президента в Успенском соборе Печерской лавры в День Независимости в сопровождении высших должностных лиц оставила всех нас второстепенными гражданами, а такое отношение не обещает лучшего будущего. Такой ли должна быть «новая страна»?

НЕУЖЕЛИ КТО-ТО НАДЕЯЛСЯ, ЧТО МЫ ВОЗЬМЕМ КОСЫ, ТОПОРЫ И ПОЙДЕМ НА УЛИЦУ? Можно ли что-то сделать с людьми, которые политически несознательны, неукраиноментальны? Вот, скажем, писатель Юрий Андрухович предлагает дать возможность Донбассу и Крыму отсоединиться, если у них будет такое желание...

Я слышал об этом. Я не в восторге от такой идеи. Нужно людей воспитывать. Подумать, почему они такие, какие они есть. Какая-то причина должна на это быть.

Показать им, чем полезно для них жить в Украине. В этом вопросе государство должно работать, иметь какое-то видение этого: открывать школы, проводить соответствующие программы.

Приведу пример. Лет пять назад я был гостем немецкого бундестага по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны. Многие вещи вокруг, которые я имел возможность увидеть, понял. Понял, что Германия очень изменилась со времен Гитлера. А мы не забываем, что многие немцы считали Гитлера своим «спасителем», который спасал их национальную гордость и только благодаря о-ч-е-н-ь последовательной воспитательной политике Германия изменилась. Поэтому сегодня в Германии Гитлер невозможен. Народ изменился! Но это не пришло само по себе.

Мы должны принять факт, что есть такие группы населения, которые имеют за собой особую, отличающуюся от общей историю, и помочь им понять, что значит быть гражданином Украины.

УГКЦ упрекают, что она ведет себя пассивно: не реагирует на слова Кирилла (Гундяева), то есть не борется, не отстаивает государственные ценности...

А на что надеялись? что мы возьмем косы, топоры и пойдем на улицу, как многие себе представляют? Для многих это, может, и было бы нашей активностью, потому что другой они себе не в состоянии представить. Патриарх Кирил - предстоятель для определенной группы верующих, и мы это вполне уважаем. Мы не стараемся строить идентичность нашей церкви на принципах противостояния. Нам такого способа идентификации не нужно. Мы не хотим быть политическими агентами, хотим быть собой, церковью. Быть церковью – это лучшее служение для народа.

Если будет сильная хорошая церковь, а это не так легко и просто осуществить, но именно об этом мы печемся, тогда мы лучше всего послужим развитию Украины. А к тому же мы хотим для других быть добрыми соседями.

Беседовала Оксана Климончук