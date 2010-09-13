Россия предлагает за активы Нафтогаза месторождения в Астрахани и на Ямале

Объединения ОАО «Газпром» и «НАК Нафтогаз Украины» не стоит ожидать в скором времени.

Об этом в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?» сообщил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«На этот процесс (объединение – УНИАН), по моим оценкам, уйдут годы. И сегодня сложно говорить о каких-то результатах, даже промежуточных», - сказал он.

В.ЯЗЕВ заметил, что для украинской стороны это «очень сложный и чувствительный процесс».

«Выступив с инициативой по объединению, мы – российская сторона, понимаем, что могут быть какие-то промежуточные варианты. И уже предложили в СП месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза». В этом формате мы вступили в равноправное партнерство», - сказал В.ЯЗЕВ.

В.ЯЗЕВ также подтвердил высказывание главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА о том, что в случае объединения газ для населения Украины будет поставляться по внутрироссийским ценам.

Комментируя планы повышения внутрироссийских цен на газ до уровня равнодоходных экспорту, В.ЯЗЕВ сообщил, что даже в этом случае цена для населения все равно будет ниже европейской. «Это значит минус транзит от границ России и минус вывозные экспортные пошлины», - пояснил он.

«При том, когда цены на российском рынке будут равнодоходными, то население будет все равно под особой защитой», - подчеркнул В.ЯЗЕВ. Он также акцентировал внимание, что предложения главы «Газпрома» А.МИЛЛЕРА касались исключительно населения Украины.

В случае получения доступа и освоения Украиной месторождений на территории Российской Федерации в рамках обсуждаемого сейчас проекта создания СП между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», транспортировка газа к украинской границе будет осуществляться «Газпромом».

«Хочу напомнить, что законом об экспорте газа единственным экспортером газа из России определен «Газпром», либо его стопроцентные дочки», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он отметил, что конкретная схема по вопросам собственности и транспортировки газа будет предметом переговоров двух хозяйствующих субъектов, а также на правительственном уровне. В частности, могут обсуждаться два варианта: либо собственником газа на самих месторождениях будет украинская компания, либо Украина будет становиться собственником на границе.

Президент Российского газового сообщества также отметил, что звучащая в настоящее время критика относительно выгодности добычи на предложенных Украине месторождениях, а именно Астраханском и на острове Ямал, неоправданна. Он отметил в этой связи, что Астраханское месторождение географически ближе к границе Украины, а условия добычи на о. Ямал, где разведанные запасы газа составляют около 16 трлн. кубометров, не отличаются по условиям от других российских месторождений.

В.ЯЗЕВ дал понять, что предложение России адекватно тем активам, которые Украина может предложить в случае слияния компаний. «Надо понять, что в ответ предлагают, – шоколадку, что ли, в виде деградированной ГТС? Нужны миллиарды и миллиарды для поддержания ее работоспособности, не говоря о ее модернизации и реконструкции», - сказал замглавы Госдумы РФ.