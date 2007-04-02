МВД опровергает данные о передислокации своих спецподразделений

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что сообщения некоторых средств массовой информации о передислокации спецподразделений органов внутренних дел не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении Департамента связей с общественностью МВД Украины, переданном УНИАН.

В то же время МВД просит СМИ, которые распространили такую информацию, срочно ее опровергнуть и впредь воздерживаться от публикаций, полученных из сомнительных источников.

Вместе с этим, ДОС МВД сообщает, что милиция продолжает нести службу в усиленном режиме, обеспечивая охрану общественного порядка и административных зданий.

Как сообщало несколько часов назад интернет-издание “Украинская правда” со ссылкой на свои источники, из Пущи-Водицы в Киев отправились три автобуса милиционеров в сопровождении двух машин "Беркута". Издание отмечало, что в двух автобусах находились экипированные щитами и дубинками милиционеры, а еще в одном из автобусов находились гражданские, у которых также была милицейская экипировка. На одном из автобусов - донецкие номера.