Ветеран АТО убежден, что очень много людей не захотят оказаться на зоне и выберут отдать те 4 или 5 лет службе в ВСУ.

Военнообязанные в Украине сейчас стоят перед двумя вариантами действий: одеть форму до конца войны, которая может длиться год, а может и десять, или альтернатива - платить 25 тысяч гривень штрафа. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

Он считает, что надо поставить людей перед совсем другим выбором.

"Теперь ты должен отдать какую-то четко фиксированную часть своей жизни - например, 4 или 5 лет, как уже установят, для того, чтобы эта страна вообще продолжала существовать, но у тебя есть выбор: ты можешь отдать эти 4 или 5 лет в форме и вернуться героем, или ты можешь ровно эти же 4 или 5 лет провести на зоне как бесплатная рабочая сила и оставаться с клеймом судимости", - заявил ветеран АТО

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Дикий считает, что такой вариант лучше, чем нынешний - служба навсегда или штраф на 25 тысяч гривень. Он также убежден, что очень многие люди не захотят оказаться на зоне и выберут отдать те 4 или 5 лет службе в ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничения в праве управления авто. Министерство обороны сообщило, что отныне ТЦК, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией относительно уклонистов.

Судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказательства в суде факта невозможности доставить человека, чтобы применить к нему отдельную меру - временное ограничение в праве управления автомобилем.

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