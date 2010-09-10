Землевладельцами в Лесниках занялась прокуратура: «там простых людей нет»

Прокурор Киевской области Александр ГАРДЕЦКИЙ утверждает, что среди 16 человек, незаконно получивших земельные участки на территории Лесниковского сельсовета Киево-Святошинского района, есть родственники бывших руководителей Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В Лесниках 16 человек незаконно получили участки. Там простых людей нет - есть некоторые бывшие руководители Кабинета министров. Они не на себя землю оформляли, а на родственников", - сказал А.ГАРДЕЦКИЙ .

По его словам, прокуратурой заявлено 16 исков к конкретным людям о возвращении земли в госсобственность. Кроме того, прокуратура заявила еще 17 исков с тем, чтобы 17 человек, изъявивших желание получить землю таким же способом, ее не получили.

На уточняющий вопрос о том, кто именно из бывших руководителей Кабмина незаконно получил землю в Лесниках, А.ГАРДЕЦКИЙ сказал: "Родственники бывшего заместителя министра Кабинета министров". При этом он заверил, что "действия прокуратуры начаты, они являются последовательными, и мы будем идти до конца