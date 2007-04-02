ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПАРЛАМЕНТА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в обращении к украинскому народу после консультаций в Секретариате Президента с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, его заместителями, руководителями парламентских фракций.

Президент мотивировал свое решение неконституционным процессом формирования конституционного большинства, практикой принятия нелегитимных решений.

«Это посягательство на конституционный строй Украины. Парламентское большинство уже не скрывает намерений узурпировать власть», - сказал В.Ющенко.

Президент Украины обещает не допустить никаких противоправных действий и обещает жестко предотвращать любые посягательства на жизнь и покой граждан.

Об этом он сказал в заявлении для прессы после подписания указа о роспуске парламента.

В.Ющенко отметил, что никаких потрясений и противостояния в стране не будет. «Политическая ситуация в государстве находится под контролем и остается стабильной», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Указ о досрочных выборах ВР пятого созыва является обязательным для выполнения. «Предостерегаю любые горячие головы от противоправных призывов, действий или поступков», - подчеркнул Президент.

Он обратился ко всем гражданам Украины: «Мы идем сложным, но демократическим путем. Не поддавайтесь ни на какие провокации. Любые покушения на Вашу безопасность будут наказаны и предотвращены», - подчеркнул В.Ющенко.

Президент Украины обещает, что следующие парламентские выборы будут демократическими.

Он подчеркнул, что внеочередные выборы - это легитимный демократический инструмент, «которым располагает украинский народ для контроля за властью».

В.Ющенко подчеркнул, что выборы состоятся в полном соответствии с Конституцией Украины, демократическими, национальными и международными стандартами. «Волеизъявление будет свободным. Я твердо гарантирую это право. Выборы состоятся под надлежащим мониторингом международных наблюдателей. Я призываю украинский народ осуществить ответственный, сознательный и справедливый выбор, который позволит завершить этап политических раздоров и откроет новую перспективу для Украины. Вы единственный источник власти в Украине. Ваше право никто не может узурпировать. На страже вашего права будет стоять и Президент Украины», - отметил В.Ющенко.