Сегодня Черновецкий отключит отопление в Киеве

2 апреля в Киеве будет завершен отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, об этом заявил 30 марта во время расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Сегодня мы вносим предложение с 2 апреля прекратить отопительный сезон», - сказал он. По его словам, это возможно потому, что среднесуточная температура уже поднялась до той отметки, при которой можно отключать дома от отопления.

«Потому что температура вышла на среднесуточную достаточную для прекращения теплоснабжения и таким образом мы сегодня подписываем соответствующее распоряжение», - сказал он.

В то же время, А.ГОЛУБЧЕНКО дал поручение начальникам главных управлений здравоохранения и образования предоставить списки тех заведений, где предлагается оставить отопление до конца планового периода, в частности это детские сады, роддома, школы-интернаты и т.д.