Пресс-конференция по поводу проведения Фестиваля болгарского кино

13 сентября 2010 года в 12.00 в Культурном центре «Кинотеатр «Киев»», в зале «Синематика» состоится пресс-конференция в честь проведения в Киеве Третьего Фестиваля Современного Болгарского кино.

Организаторы проекта — Посольство Болгарской Республики в Украине и Продюсерское агентство «Артмедиа».

Участники пресс-конференции:

Димитар Владимиров — Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарской Республики в Украине; Владимир Краев, Иглика Трифонова, Васил Барков — известные болгарские кинорежиссеры;Юрий Черныш — директор Продюсерского агентства «Артмедиа».

Во время пресс-конференции участники подробно расскажут об особенностях болгарского кинематографа, его развитии, о перспективах углубления культурных связей между Болгарией и Украиной в сфере кинематографии.

Предусмотрен пресс-показ фестивального фильма «Последнее путешествие» (режиссер Васил Барков). На прес-конференции журналисты смогут получить приглашение на торжественное открытие Фестиваля и просмотр фильма «Восточные пьесы», которые состоятся 13 сентября в 19.00.

Фестиваль пройдет с 13 по 20 сентября в зале «Синематика» Культурного центра «Кинотеатр «Киев»».

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