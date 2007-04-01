Двое студентов убили товарища за ”неправильное поведение”

Апелляционный суд Харьковской области приговорил двух студентов к 15 годам лишения свободы каждого за убийство своего школьного друга.

Как сообщила корреспонденту УНИАН государственный обвинитель прокуратуры Харьковской области Юлия БИЛЫК, приговор вынесен за совершение преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц, незаконное приобретение, хранение, ношение холодного оружия, преднамеренное завладение паспортом.

По словам прокурора, в ходе следствия было установлено, что в начале февраля прошлого года один из осужденных договорился с другим о том, чтобы убить своего школьного товарища. Мотивом стало неправильное, по мнению обоих осужденных, поведение потерпевшего, и образ жизни, которого он придерживался. «Друзья» позвонили по телефону будущей жертве и предложили отпраздновать его день рождения в клубе. После вечеринки они заманили его в лес, где нанесли свыше 30 ножевых ранений.

Суд пришел к выводу, что вина обоих преступников доказана в полном объеме, отметила государственный обвинитель.