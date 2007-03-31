В Крыму избили журналистов, которые снимали поезда со сторонниками Януковича

В Симферополе избили съемочную группу ТРК «Черноморская».

Как сообщает официальный сайт гражданского движения “Народная самооборона”, инцидент произошел 30 марта, когда журналисты снимали отправку спец поездов Симферополь-Киев со сторонниками Партии регионов. По словам журналистки Елены МЕХАНИК, представители масс-медиа пытались снять на видео как молодые люди грузят продукты в поезд и записать с ними интервью. Однако, сначала это помешала сделать проводница, позже к ним подошел старший мужчина, по мнению журналистов это был старший группы, и начал просто выпихивать их из поезда, пытаясь забрать камеру. Е.МЕХАНИК отметила, что на перроне она пообщалась с одним из лидеров крымских регионалов Петром ЗАПОРОЖЦЕМ, который ей сказал, что журналисты не имеют приглашения, а следовательно, не могут снимать. В то же время, он подтвердил, что спецпоезд следует в Киев для перевозки сторонников Партии регионов. Преимущественно, это молодые ребята, имеющие с собой достаточно большие запасы еды и другие приспособления для проживания на улице.

Сейчас журналисты пишут жалобу в прокуратуру с требованием выяснить обстоятельства конфликта, который имеет все признаки преступления по статье 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов).