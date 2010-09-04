Ураган в Полтавской области сорвал крышу с 200-летней церкви

Пронесшийся вчера в Полтавской области ураган серьезно повредил церковь в с.Григоро-Бригадировка (Кобеляцкого района), возведенную два столетия тому из белорусского дуба.

Об этом сообщил УНИАН настоятель церкви Святого апостола Тимофея отец ИГОРЬ.

По его словам, от сильного порывистого ветра и ливня пострадало здание, и немало икон, которых в церкви хранилось более полусотни.

"Сильный ветер сорвал часть крыши, разбил окна. Вокруг храма повалены деревья.

Некоторые из икон серьезно повреждены. Так повреждена 100-летняя икона Святителя Николая Чудотворца, написанная маслом по дереву", - сообщил о.ИГОРЬ.

Он также отметил, что храм сначала имел крестообразную форму, наподобие святынь времен Киевской Руси. Архитектурный план церкви скорректировало время, но ее уникальность сохраняется и поныне.

"Церковь имеет одновременно два престола. Подобные храмы сегодня можно встретить в некоторых регионах Западной Украины. Храм Святого апостола Тимофея в годы голодомора служил тайным зернохранилищем и спас не одну человеческую жизнь. Церковь перенесла и бомбежки. Под залатанным досками - дыра от снаряда, который попал в церковь в годы войны. Словом, святыни пришлось пережить немало испытаний. Но природная стихия оказалась сложнейшим из них", - сказал о.ИГОРЬ. Он отметил, что надеется на помощь неравнодушных верующих.