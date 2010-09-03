750 милиционеров будут изучать в Острожской академии английский язык

750 сотрудников ривненской милиции вместе с начальником Управления МВД Украины в области генерал-майором милиции Олегом САЛО в рамках подготовки правоохранительных органов к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года с начала учебного года будут изучать в Национальном университете «Острожская академия» английский язык.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Ривненской области, соответствующее соглашение о сотрудничестве правоохранителей и «Острожской академии» подписано 2 сентября.

Согласно договору, милиционерам организуют курсы английского языка на базе вуза, а представители органов внутренних дел помогут университету с обустройством научно-исследовательской криминалистической лаборатории.

По словам начальника областной милиции О.САЛО, это первый пример в Украине, когда региональное управление МВД организует такую масштабную языковую подготовку своих работников к Евро-2012. По его мнению, если их инициативу поддержат в других регионах, то это будет способствовать улучшению имиджа Украины в мире и существенно поможет государству в проведении мероприятий к Евро-2012.