СБУ обнаружила 100 тонн мяса

Сотрудниками Управления СБУ во Львовской области недалеко от украинско-польской границы выявлен подпольный склад, в котором хранилось около 100 тонн мяса без соответствующих сертификатов качества и документов о происхождении продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, в селе Новая Каменка Жовкивского района Львовской области на территории бывшего сельхозпредприятия оперативники выявили склад, оборудованный современным холодильным оборудованием, для хранения продукции животного происхождения, в котором хранилось около 100 тонн куриных бедер, мясного фарша и печенки. В соответствии с этикетками на брикетах с продукцией, она произведена в Ирландии, Франции, Польше и Италии. Также во время выявления склада сотрудникам СБУ удалось предупредить отправление из него 20-тонной фуры с выявленным мясом, которая, по информации перевозчика, должна была попасть в Киевскую область.

Учитывая то, что на мясопродукты нет никаких документов о происхождении, товар, который, согласно законодательству, должен быть утилизирован, передан сотрудникам Управления налоговой милиции.