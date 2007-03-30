Победители конкурса “Бренд года Украины” (список 24 компаний)

24 компании стали победителями нынешнего конкурса “Бренд года Украины”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент конкурса Владимир СПИВАКОВСКИЙ.

По его словам, нынешними брендами стали компании: “Билайн” (мобильный оператор), “Нескафе” (кофе), “Медоф” (водка), “Сармат” (пиво), “Микролап” (акустика), “Тамянка” (вино), “Вальтеп” (металлопластиковые системы), “Порвакс” (конвекторы), “Сикс” (прокат автомобилей), “Наша ряба” (мясные изделия), “Легко” (продукты быстрого приготовления), “Дойчель” (авиа экспресс-доставка), “Мицубиши” (автомобили), “Фокстрот”, “Секунда”, “Ален”, “Фуршет”, “Арбер групп” (магазины), “Двойкин” (кондиционеры), “Торчин” (приправы), “Долина желаний” (овощные консервы), “Тропик лайф” (фруктовые консервы), “Дива” (маслины и оливки).

В.СПИВАКОВСКИЙ отметил, что победителей конкурс-рейтинга определяют потребители. По его словам, соответствующие анкеты для заполнения дают потребителям, или печатают в газетах, которые распространяются бесплатно. Соответственно потребители отмечают ту или иную компанию, продукция которой им по нраву.

Нынешние бренды будут награждены кубком “Бренд года Украины”, дипломом, электронной версией печати, а также копией самой большой печати, которая была занесена в “Книгу рекордов Гиннесса”. Церемония награждения будет проходить 24 апреля.

*** Конкурс-рейтинг “Бренд года Украины” проводится с 2000 года. За это время владельцами почетного кубка стали около 160 компаний.