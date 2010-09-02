Команду Черновецкого сдает СБУ чиновница киевской мэрии?

В киевской мэрии продолжаются задержания, и открываются новые дела. СБУ возбудила четыре уголовных дела против 8 должностных лиц мэрии. Четверо чиновников — на подписке о невыезде. Двое - задержаны. Об «Сегодня» сказала пресс-секретарь управления СБУ в Киеве Оксана Лелюк. «Пока идет следствие, мы не можем назвать имена чиновников. Все, что мы можем сказать официально, речь идет и о нарушениях в земельной сфере», — сказала нам Оксана Лелюк.

Издание, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждает, что на подписке о невыезде находятся чиновники очень высокого уровня — якобы Олесь Довгий, а также экс-заммэры Денис Басс и Александр Луцкий и начальник главка комсобственности Анатолий Чуб. Но все они опровергают информацию о возбуждении уголовных дел и подписке о невыезде.

По данным источников «Сегодня» в Киевземе, выемка документов в Киевраде касалась района Жулян, где намерены строить дорогу, и нужно утрясти вопросы с собственниками. Факты взлома кадастра связаны именно с этим районом, уверяют нас в Киевземе. А проблемы с документами связаны с переподчинением земли из района в Киев. Собственников земли в итоге оказалось больше, чем участков.

«В данный момент СБУ допрашивает всех, кто работал в Киевземе. А начальник управления Киеврады по вопросам землепользования и градостроительства Светлана Макеева сейчас ходит в СБУ, как на работу и, говорят, сдает больших начальников», — рассказал источник. Кроме того, по информации источников издания, возбуждено уголовное дело в отношении помощника Довгого Зинаиды Баецкой, которая готовила документы Довгому. Также в СБУ ждут главу земельной комиссии Киеврады Алексея Евлаха.