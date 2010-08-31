Врачи отказались оперировать Эльдара Рязанова

Народный артист СССР Эльдар Рязанов госпитализирован в отделение спинальной нейрохирургии НИИ им. Бурденко, сообщает Газета.ру со ссылкой на Life News. Причиной послужили осложнения из-за болезни позвоночника.

Врачи оценивают состоянии 82-летнего режиссера как удовлетворительное.

У пациента деформирующий остеохондроз позвоночника. Из-за болезни возникли осложнения со зрением и слухом, сообщил источник.

«Оперировать Эльдара Александровича мы не будем, - рассказала врач клиники. - В таком возрасте операционное вмешательство может привести к серьезным последствиям».