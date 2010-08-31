Украина договорилась строить самолеты, танки и корабли для Бразилии

Украинская делегация под председательством министра промышленной политики Дмитрия Колесникова приняла участие в Четвертом совместном заседании Межправительственной украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое 26-27 августа проходило в Федеральной Республике Бразилия, сообщает официальный сайт Минпрома. По результатам встреч бразильская сторона выразила заинтересованность самолетами семейства «Ан», в частности, средне-транспортными Ан-38, Ан-178, Ан-70, Ан-74ТК-300.

По словам Дмитрия Колесникова, авиастроение – это одно из самых перспективных направлений сотрудничества между Украиной и Бразилией. «Мы предложили бразильской стороне техническую поддержку в создании их нового военно-транспортного самолета КС 390. Это первый опыт компании Эмбраер. До сих пор она не строила транспортные самолеты такого класса».

На встрече Дмитрия Колесникова с министром обороны Бразилии Нелсоном Жобимом были достигнуты договоренности о ремонте в доках Черноморского судостроительного завода четырех кораблей бразильской компании «Транспетро» (Петробраз Транспорте Са). Стороны договорились об участии Украины в тендере на поставку для минобороны ФРБ пяти патрульных кораблей и пяти фрегатов, производства Черноморского судостроительного завода.

Также был рассмотрен вопрос о создании на территории Бразилии совместного украино-бразильского предприятия по производству бронетехники, в том числе, танков весом до 40 тонн. На заказ министерства обороны ФРБ для нужд полицейских управлений будут налажены поставки, а также совместное производство БТР «Дозор Б».

По результатам встреч стороны выразили заинтересованность в налаживании совместного производства комплекса для добычи угля в штате Санта-Катарина при участии ДП "Завод им. Малышева".

Кроме того, бразильская сторона информировала о готовности Национального банка экономического и социального развития Бразилии финансировать украинские проекты в Бразилии.