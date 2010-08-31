Высший хозсуд отменил принудительную аренду банком помещений санатория
Сообщает крымская прокуратура
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции, принудившего Фонд имущества Крыма отдать в аренду помещения санатория "Гурзуфский" в Большой Ялте под размещение отделения коммерческого банка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, не уточнив дату принятия решения судом.
"Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о нарушении норм закона при вынесении решения в интересах банкиров", - говорится в пресс-релизе.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Санаторий "Гурзуфский" расположен на Южном берегу Крыма.
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