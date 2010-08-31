Высший хозсуд отменил принудительную аренду банком помещений санатория

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции, принудившего Фонд имущества Крыма отдать в аренду помещения санатория "Гурзуфский" в Большой Ялте под размещение отделения коммерческого банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, не уточнив дату принятия решения судом.

"Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о нарушении норм закона при вынесении решения в интересах банкиров", - говорится в пресс-релизе.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Санаторий "Гурзуфский" расположен на Южном берегу Крыма.

Профиль здравницы - лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания нетуберкулезного характера.