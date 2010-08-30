Аннулируется информация об искусственном сдерживании цен на хлеб

В соответствии с письмом директора ООО “Агробизнес” (Тернопольская область) Олега СОБУЦКОГО аннулируется информация, которая вышла в «УНИАН-Новостях» 28 августа под заглавием “Один из крупнейших производителей хлеба в Хмельницкой области заявляет, что власть искусственно сдерживает цены на хлеб до выборов” как недостоверная.

О.СОБУЦКИЙ отметил корреспонденту УНИАН, что власть не оказывает давления на бизнес. Он уточнил, что руководство Тернопольской облгосадминистрации не направляло никаких письменных указаний по поводу сдерживания цен на хлеб.

Руководитель предприятия считает, что “в связи с повышением цены на муку, дрожжи, маргарин, цена на хлеб может незначительно вырасти”.