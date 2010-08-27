МВД отправило дополнительную группу на поиски исчезнувшего журналиста

В Харьков отправилась дополнительная группа специалистов Министерства внутренних дел Украины для расследования обстоятельств исчезновения редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом УНИАH сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Следователи и оперативники и в дальнейшем детально будут отрабатывать все версии, которых около 10, исчезновения журналиста. Особенно пристальное внимание сейчас сконцентрировано на профессиональной деятельности редактора газеты, проинформировали в ДОС.

По словам министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА, ”работает оперативная группа из числа работников центрального аппарата, поскольку во время сбора первичных материалов мы выявили достаточно критических статей авторства Василия КЛИМЕНТЬЕВА, которые касаются широкого круга значимых лиц харьковского региона”.

Министр напомнил, что дело передано для расследования в Главное следственное управление МВД, чтобы избежать утечки какой-либо информации.

Как также сказал А.МОГИЛЁВ, “правоохранительные органы предусматривают, в том числе, и самое трагическое развитие событий, ведь Василий КЛИМЕНТЬЕВ характеризуется как человек обязательный и аккуратный. Он никогда бы так не поступил со своими родными, если бы не вмешательство «внешних факторов и обстоятельств»: об этом свидетельствуют материалы дела, которое уже насчитывает несколько томов”.

“Хотя тела его пока не найдено, но оснований считать, что произошла трагедия, достаточно. Опыт подсказывает, что это будет трудное дело, и в расследовании оно заберет немало времени, - заявил министр.

А.МОГИЛЁВ отметил, что, кроме телефона пропавшего журналиста, в лодке на Печенежском водохранилище найдены и ключи от квартиры В.КЛИМЕНТЬЕВА.

«Однако, как и выявление телефона, в милиции эти вещественные доказательства по делу не вызывают слишком большого оптимизма, поскольку барсетка с документами, которая была с журналистом, исчезла вместе с владельцем, а ключи, вместо этого, были аккуратно спрятаны в лодке. В связи с этим милиция не исключает попытки завести следствие в ложном направлении, поскольку, по крайней мере, полтора десятка водолазов и несколько специалистов с эхолотами проверили большую часть дна – результат нулевой. Также была «прочесана» прилегающая территория вокруг водохранилища – с таким же результатом”, - проинформировал глава МВД.

Сейчас, подчеркнул А.МОГИЛЁВ, по делу ежедневно «прокручивается» огромный объем оперативно-розыскной работы: допрашивают всех, кто имел встречи с В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ на протяжении последнего времени, устанавливаются контакты по списку последних звонков, проводятся допросы свидетелей. При участии экспертов продолжается поиск автомобиля, на котором, вероятно, уехал журналист, то есть ни одна из версий и направлений розыска не отбрасываются окончательно, сказал он.

Рассматривается, сказал министр, и несколько контраверсий, в частности в случае с выявлением мобильного телефона и ключей. “То есть, естественность такой находки вызывает закономерные сомнения у оперативников, а, следовательно, возникает вопрос: кому выгодна такая показательная «выдача» вещественных доказательств”, - отметил А.МОГИЛЁВ.

По его данным, оперативно-следственная группа сейчас активно разыскивает человека, который за два дня до исчезновения журналиста работал вместе с ним, собирая информационные материалы для новой статьи. “Кроме того, правоохранители будут допрашивать лиц, которые были подвержены критике в материалах КЛИМЕНТЬЕВА. – По каждой публикации, которая имела резонансный характер, будет проведена проверка”, – заверил А.МОГИЛЁВ.