В Геленджике Украина и Россия "сверят часы"

В октябре в Геленджике состоится украинско-российский экономический форум под патронатом президентов двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, в рамках форума стороны смогут обменяться мнениями, «сверить часы» и согласовать определенные проекты.

«Ключевой задачей нашего диалога с Москвой является поддержка экономического роста в Украине. Россия в этом для нас является объективным и удобным партнером, и мы всячески будем содействовать тому, чтобы контакты между бизнес-структурами Украины и России развивались и укреплялись, и такой экономический форум, безусловно, будет этому способствовать», - сказал О.ВОЛОШИН.