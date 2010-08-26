Украина настаивает на линии границы в Керченском проливе

Украина настаивает на установлении линии границы в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Позиция Украины является неизменной – граница в Керченском проливе необходима», - сказал О.ВОЛОШИН, отметив, что эта граница будет проходить к востоку от острова Коса Тузла.

По словам О.ВОЛОШИНА, все хозяйственные вопросы, которые связаны с использованием Керченского пролива для прохода судов и обеспечения навигации, украинская сторона готова обсуждать и «искать взаимоприемлемые компромиссы».

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь до Тузлы. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая 2010 года во время визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.