СБУ «шьет» дело чиновникам киевского БТИ

СБУ расследует уголовное дело по факту растраты средств со стороны служебных лиц Киевского городского бюро технической инвентаризации.

В распоряжении "Української правди. Київ" есть целый ряд решений относительно проведения обысков в помещениях фигурантов этого дела.

Суд решил, что есть достаточные основания считать, что в указанных помещениях "могут находиться принтеры, компьютеры, печати предприятий, орудия преступления, вещи и ценности, которыми завладели преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу".

Дело возбуждено по части 5 статьи 191 Криминального кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.