На завтра синоптики обещают дожди

27 августа в западных областях Украины и в Житомирской области ожидаются кратковременные дожди. Днем в северных и местами центральных областях возможен дождь, гроза, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер в течение суток будет западным, юго-западным, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киевской области ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

26 августа температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 23°.