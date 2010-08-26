После празднования дня рождения 10 детей оказались в больнице
08:47, 26 августа 2010Общество
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Всего на празднике было 36 человек
Вчера в Тетиевскую центральную городскую больницу (Киевская область) с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 14 человек, в том числе 10 детей (1997-2005 г.р.) из села Высокое Тетиевского района после празднования дня рождения в частном хозяйстве.
Как сообщает пресс-служба МЧС, течение заболевания – средней и легкой степеней тяжести. Всего на празднике было 36 человек.
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