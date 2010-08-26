Украина не прекратит поставки зерна в Грузию

Украина несмотря на кризис не прекратит экспортировать зерно в Грузию, заявил посол Украины в Грузии Василий Цибенко. По его словам, уже идут переговоры по поводу оформления новых контрактов между грузинскими и украинскими компаниями.

"Вследствие мирового кризиса Украина существенно ограничила экспорт пшеницы и других зерновых, но это не коснется поставок в Грузию, - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. - Стихийные бедствия, отрицательно сказавшиеся на урожае пшеницы, вынудили Россию, где получено 60 млн т зерна, то есть на 30 млн т меньше ожидавшегося, наложить запрет на продажу зерна другим странам. Все это повлияло на рост закупочных цен. Мы тоже получили меньше зерна, чем в прошлом году, и испытываем определенные трудности, но в Грузию пшеницу отправим".

В последнее время в Грузии стоимость хлеба выросла на 15%. Министр сельского хозяйства Бакур Квезерели заявил, что в стране дефицит зерна не возникнет, несмотря на вынужденное ограничение экспорта зерна из РФ. "Часть альтернативных источников для закупок уже найдена, но продолжаем поиск и других возможностей, - сообщил он.