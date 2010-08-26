Таможня напоминает, кто реализует конфискат

В первом полугодии 2010 года таможенные органы Украины конфисковали и изъяли на склады имущество на сумму 48,1 млн. грн., что на 0,5 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (47,6 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В целом в 2009 году было конфисковано и изъято на склады таможенных органов имущество на сумму 107,5 млн. грн.

В Гостаможслужбе также напомнили, что победителями тендера по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества в 2010 году стали такие организации: ЧП «НИВА – В.Ш.», ООО «Юнор», НАК «Национальная сеть аукционных центров», ЧП «Специализированное предприятие Юстиция» и ГП «Укррезерв».