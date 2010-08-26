В Ровно открыли Янтарный музей

В Ровно открыт Янтарный музей. Как передает корреспондент УНИАН, в основе музея – две янтарных комнаты, где представлены ювелирные изделия и картины, уникальные слитки янтаря, найденные в Ровенской области, а также одежда и обувь, украшенные этим камнем.

Янтарный музей стал составной частью областного краеведческого музея. Жители и гости города могут свободно его посещать.

Идея устроить Янтарный музей принадлежит областной государственной администрации. А оформила эти комнаты жительница села Каноничи Дубровицкого района Галина ЛЕМЕЦ. Именно в этом селе находится в настоящее время крупнейшее месторождение этого камня.

По словам организаторов музея, в Ровенской области усилиями благотворителей будут созданы и другие янтарные комнаты. Для популяризации этого дела в области создана ассоциация «Украинский янтарный мир». Впоследствии эти музеи и комнаты объединят в уникальный туристический маршрут «Янтарный путь Ровенщины», целью которого будет пропаганда природных богатств и красоты полесского края.