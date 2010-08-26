"Аватар" возвращается на экраны в удлиненной версии

Обновленная версия "Аватара", включающая в себя любовную сцену и дополнительные батальные эпизоды, выйдет сегодня в России, одновременно с Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром и Южной Кореей, сообщает РИА "Новости".

С 27 августа "Аватар: Специальный выпуск" (Avatar: Special Edition) будет идти в США, Великобритании, Канаде, Индии и Польше, в сентябре подключатся Германия, Бельгия, Аргентина и Испания, а в октябре - Япония, Бразилия и Мексика.

Первоначальная версия "Аватара", вышедшая в декабре 2009 года и фигурировавшая в репертуаре кинотеатров вплоть до 12 августа 2010 года, стала абсолютным кассовым рекордсменом всех времен, выручив более 2,74 миллиарда долларов. Из них, по данным ресурса boxofficemojo.com, 749 миллионов пришлись на долю США и Канады, а 113 миллионов - на долю России и СНГ.

Однако режиссер фильма Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау убеждены, что картина еще не исчерпала своего кассового потенциала. Весной Кэмерон объяснил, что "Аватар" собирал полные залы до тех самых пор, пока его не вытеснила с экранов "Алиса в стране чудес", которую, в свою очередь, сменили следующие 3D-ленты - "Как приручить дракона" и "Битва титанов".

"Очевидно, что речь не идет о действии законов рынка. Речь идет о наличии или отсутствии залов. Так что мы собираемся дождаться того момента, когда экраны освободятся, и вернуться с новым материалом - тогда будет видно, сможем ли мы вновь вызвать у публики интерес к "Аватару", - заявил он в интервью "Лос-Анджелес Таймс".

Весной он собирался добавлять всего 6 минут, но потом хронометраж вырос до 9 минут, каждая из которых, по свидетельству самого режиссера, обошлась в среднем в 1 миллион долларов.

Кэмерон твердо верит, что выход картины на DVD и Blu-ray не повлияет на интерес публики - ведь для людей, пусть даже и раскупивших 6 с лишним миллионов копий только за первые четыре дня продажи дисков, важнее всего "полностью погрузиться" в новый мир.

Параллельно обдумывается сиквел "Аватара". Кэмерон подчеркивает, что поднимать экологическую тему - его долг перед человечеством. Во втором фильме, который предполагается сделать "быстрее и дешевле", речь пойдет главным образом об океане.