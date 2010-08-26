Джига о коррупции, "белых воротничках" и Януковиче, как образце для солдата

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА инициирует создание структуры, которая бы занималась разоблачением коррупционеров среди чиновников.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«В государстве должен быть какой-то комитет, какая-то служба, которая бы занималась «беловоротничковой преступностью», людьми, которые сидят в высоких кабинетах, которые распоряжаются средствами, которым законом предоставлено право принимать решения связанные с бюджетом», - считает губернатор Винницкой области.

Н.ДЖИГА убежден, что борьбу с коррупцией нужно начинать сверху. «Я думаю, что в государстве будет создано еще одно подразделение, которое будет называться или Национальное бюро расследования или Антикоррупционный комитет. Что-то такое. Одними административными, одними уголовными мерами коррупцию не преодолеть», - считает председатель Винницкой ОГА.

По его словам, этот комитет может быть небольшим - до тысячи человек, иметь представительства в регионах и быть созданным на базе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, которое имеет опыт, имеет базу.

«Комитет должен быть лишен милицейских функций и должен отслеживать действия чиновника, который должен знать, что за ним четко смотрят. Если только он что-то сделает, то обязательно это будет известно. Всех мы не пересажаем, но проконтролировать нужно», - отметил Н.ДЖИГА.

«Я инициирую создание этого комитета ради государственных интересов для того, чтобы в государстве был порядок. Нужно на уровне государства построить такую структуру, которая могла демонтировать схемы, позволяющие замаскировано красть государственные деньги», - сказал губернатор Винницкой области.

Он также сообщил, что все его предложения относительно создания этого комитета есть у Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. «Мои предложения есть у Президента, и они сейчас обрабатываются. Я думаю, что Президент примет решение о создании такой структуры», - сказал Н.ДЖИГА.

На вопрос, хотел ли бы Н.ДЖИГА возглавить такой комитет, он ответил, что особого желания у него нет. «Я солдат. Что мне скажут, то я и буду делать. Я в команде Виктора ЯНУКОВИЧА, и Президент для меня образец, и если он скажет, что ему нужно, чтобы я там был, я там буду. Однако у меня большого желания нет идти на правоохранительную работу, я там уже свое отработал», - сказал Н.ДЖИГА.

Как известно, народный депутат Н.ДЖИГА ранее был первым заместителем министра внутренних дел Украины, начальником Национального бюро Интерпола, ректором Киевского юридического института МВД.