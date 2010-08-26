Джига о коррупции, "белых воротничках" и Януковиче, как образце для солдата
Предложение направлены Президенту
Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА инициирует создание структуры, которая бы занималась разоблачением коррупционеров среди чиновников.
Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.
«В государстве должен быть какой-то комитет, какая-то служба, которая бы занималась «беловоротничковой преступностью», людьми, которые сидят в высоких кабинетах, которые распоряжаются средствами, которым законом предоставлено право принимать решения связанные с бюджетом», - считает губернатор Винницкой области.
Н.ДЖИГА убежден, что борьбу с коррупцией нужно начинать сверху. «Я думаю, что в государстве будет создано еще одно подразделение, которое будет называться или Национальное бюро расследования или Антикоррупционный комитет. Что-то такое. Одними административными, одними уголовными мерами коррупцию не преодолеть», - считает председатель Винницкой ОГА.
По его словам, этот комитет может быть небольшим - до тысячи человек, иметь представительства в регионах и быть созданным на базе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, которое имеет опыт, имеет базу.
«Комитет должен быть лишен милицейских функций и должен отслеживать действия чиновника, который должен знать, что за ним четко смотрят. Если только он что-то сделает, то обязательно это будет известно. Всех мы не пересажаем, но проконтролировать нужно», - отметил Н.ДЖИГА.
«Я инициирую создание этого комитета ради государственных интересов для того, чтобы в государстве был порядок. Нужно на уровне государства построить такую структуру, которая могла демонтировать схемы, позволяющие замаскировано красть государственные деньги», - сказал губернатор Винницкой области.
Он также сообщил, что все его предложения относительно создания этого комитета есть у Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. «Мои предложения есть у Президента, и они сейчас обрабатываются. Я думаю, что Президент примет решение о создании такой структуры», - сказал Н.ДЖИГА.
На вопрос, хотел ли бы Н.ДЖИГА возглавить такой комитет, он ответил, что особого желания у него нет. «Я солдат. Что мне скажут, то я и буду делать. Я в команде Виктора ЯНУКОВИЧА, и Президент для меня образец, и если он скажет, что ему нужно, чтобы я там был, я там буду. Однако у меня большого желания нет идти на правоохранительную работу, я там уже свое отработал», - сказал Н.ДЖИГА.
Как известно, народный депутат Н.ДЖИГА ранее был первым заместителем министра внутренних дел Украины, начальником Национального бюро Интерпола, ректором Киевского юридического института МВД.