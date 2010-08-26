Харьков своими силами границу с Россией не перестроит

Харьковская область будет просить правительство о государственном финансировании проекта реконструкции международного пункта пропуска «Гоптовка» на границе с Россией и строительства в городе второй тренировочной базы к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор области Михаил ДОБКИН во время заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации, на котором рассматривались вопросы подготовки Харькова к Евро-2012.

По словам М.ДОБКИНА, он готовит соответствующее письмо на имя вице-премьер-министра по вопросам подготовки к Евро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА и первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА с просьбой решить вопрос финансирования сооружения и реконструкции нескольких объектов Евро-2012 в Харькове.

Свою позицию, отметил М.ДОБКИН, он будет мотивировать тем, что на местном уровне профинансировать сооружение указанных объектов невозможно.

«Что касается пункта пропуска «Гоптовка», то самостоятельно наша областная таможня этот вопрос не решит, здесь нужно вмешательство центральных органов власти. На реконструкцию необходим 21 миллион гривень. В масштабах, которые выделяются по стране в целом, 21 миллион гривень - это не слишком большая сумма. То же можно сказать и о строительстве второй тренировочной базы на основе лагеря отдыха «Солнечный» Южной железной дороги - управление Южной железной дороги этот вопрос не решит», - сказал М.ДОБКИН.